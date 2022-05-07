رونالدو وصلاح يقودان تشكيل «فيفا 22»

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "EA Sports" المنتجة للعبة «فيفا 22»، التشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وتصدر الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي موسم 2021/2022.

وحصل رونالدو وصلاح، على أعلى بطاقة من «فيفا 22» إذ بلغت طاقتها (97)، ويأتي خلفهما السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول (96)، وزميله المخضرم فيرجيل فان ديك، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بنفس الرقم.

وجاء التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي في «فيفا 22» المكون من 15 لاعباً، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

خط الدفاع: فان دايك (ليفربول)، أليكسندر أرنولد (ليفربول)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (وست هام)

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، جوتا (ليفربول)، صلاح (ليفربول)، رونالدو (مانشستر يونايتد)، سون (توتنهام)

واقترب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من نهايته، إلا أن الصراع على اللقب مازال مشتعلاً بين مانشستر سيتي صاحب الصدارة وليفربول الوصيف بفارق نقطة واحدة.

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