من هو تود بولي مالك تشيلسي الجديد؟

المصدر: البيان

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال، مقابل 4.25 مليارات جنيه إسترليني.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذا الرقم الفلكي يمثل أعلى قيمة لصفقة بيع فريق رياضي محترف.

وأفادت أن بولي، الرئيس السابق لشركة "غوغنهايم بارتنرز" المالية الذي يدير الآن شركة "إلدريدج اندستريز" القابضة، قدم عرضا في عام 2019 لشراء تشيلسي، ولكن تم رفضه بعد أن انخفض السعر عن 3 مليارات دولار كان المالك الروسي، رومان إبراموفيتش، يسعى للحصول عليهاوفق موقع قناة الحرة.

من هو تود بولي؟

تخرج بولي البالغ من العمر 46 عاما من كلية لندن للاقتصاد وأمضى حياته المهنية المبكرة في "سيتي بنك" ومصرف "كريدي سويس فيرست بوسطن".

في العام 2001، انتقل للعمل في "غوغنهايم بارتنرز" حيث أطلق أعمال الاستثمار الائتماني للشركة وتولى منصب الرئيس.

وفي 2013، أبرم صفقة بين "تايم وارنر كابل" ولوس أنجلوس دودغرز لإنشاء شبكة رياضية باسم "سبورتس نت إل أيه" لبث مباريات فريق لوس أنجلوس دودغرز في الدوري الأميركي.

بعد عامين وتحديدا في 2015، جمع رجل الأعمال الأمريكي أصوله في الشركة القابضة "إلدريدج اندستريز" التي تمتلك حصصا في أكثر من 80 شركة بمجال التمويل والرياضة والعقارات والإعلام والتكنولوجيا.



ويملك رجل الأعمال الأمريكي تاريخا في الاستثمار الرياضي على اعتبار أنه يملك 20 بالمئة من أسهم فريق لوس أنجلوس دودغرز للبيسبول.

وسبق لبولي ورفيقه مارك والتر الاستحواذ معا على حصة تبلغ 27 بالمئة من أسهم فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة أحد أشهر فرق دوري الـ "إن بي أيه" للمحترفين وذلك في يوليو عام 2021.

واعتبارا من فبراير 2021، كان الليكرز ثالث أعلى فريق من حيث القيمة في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بقيمة تقدر بـ 5.14 مليار دولار.

كما يملك بولي الذي يستثمر أيضا بقطاعات مختلفة، شركة درافت كينغز المتخصصة في المراهنات الرياضية التي تنظم مسابقات فانتازيا رياضية أميركية في 5 ألعاب مختلفة.

وتقدر ثروة بولي من خلال سلسلة الاستثمارات في كافة القطاعات 4.5 مليارات دولار وفقا لمجلة "فوربس" التي تصنفه في المرتبة 627 على قائمة أغنى شخص بالعالم.

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