بعد التأهل الأوروبي لروما.. جوزيه مورينيو يحقق إنجازا تاريخياً

المصدر: البيان

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حقق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما، إنجازاً غير مسبوق بعد وصوله مع الذئاب إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان روما تأهل إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على ليستر سيتي في الدور نصف النهائي 1/2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يخطف روما الفوز في مباراة العودة بهدف نظيف.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاء والأرقام، فإن مورينيو هو أول مدرب يصل إلى نهائي مسابقة أوروبية كبرى مع أربعة أندية مختلف

ووصل مورينيو من قبل رفقة بورتو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل للمباراة النهائية لنفس البطولة مع انتر ميلان، ووصل مع مانشستر يونايتد إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي وحقق اللقب، وجاءت المرة الرابعة مع روما الذي قاده لبلوغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الأولى من البطولة.

وفي نفس الشأن، نجح المدرب المخضرم في قيادة روما لنهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى، منذ موسم 1991/1990 عندما تأهل الذهاب لنهائي كأس الاتحاد.

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