محمد صلاح يكشف.. كيف تحسن وضعه في المنافسة على الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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تحدث الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن فرص تتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": "خسرت الكرة الذهبية العام الماضي رغم تسجيلي 40 هدفاً، لعدم الفوز بأي لقب".

وتابع: "هذه المرة أرقامي مرتفعة للغاية، وحققنا بالفعل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وإذا حققنا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فسيكون الأمر مثيراً لمعرفة هوية الفائز بالكرة الذهبية".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلاً: "في غضون ذلك، يتعين علينا التركيز على الأشياء الرئيسية وهي رفع الكؤوس، ثم يتبعها الباقي".

وكان محمد صلاح فاز مؤخراً بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة الكُتاب الإنجليز لعام 2022.

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