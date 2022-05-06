كلوب يشكك في عدد تذاكر ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

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شكك الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في عدد التذاكر التي حصل عليها فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، حيث حصل النادي على أقل من 20 ألف تذكرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ملعب "ستاد دو فرانس" يتسع لأكثر من 81 ألف متفرج، فيما حصل طرفا المباراة على 618ر19 تذكرة لكل منهما، وهو ما يمثل أقل بكثير من نصف سعة الملعب.

هناك 75 ألف تذكرة متاحة، مع عرض 12 ألف للبيع عبر الاقتراع العام وهو الذي انتهى الشهر الماضي، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 50 جنيه أسترليني (62 دولار) حتى 578 جنيه إسترليني.

وقال كلوب: "الآن حينما تنظر إلى سعر التذاكر وكل تلك الأشياء، تتساءل عن كمية التذاكر التي حصلت عليها، هل حقا حصلنا على 20 ألف تذكرة فقط، وهم حصلوا على 20 ألف، و75 ألف بالداخل".

وأضاف: "هذا معناه وجود 35 ألف تذكرة، أين تلك التذاكر".

وتابع المدرب الألماني: "التذاكر باهظة الثمن فعلا، ولا يسعني سوى أن أن أقدر وأشكر ما يفعله الجمهور ".

وتسافر جماهير ليفربول دائما بأعداد كبيرة ، ورغم كثرة عدد المشجعين في المباريات النهائية، إلا أن ذلك لا يمنع الجماهير من السفر إلى المدينة المضيفة لمعايشة الأجواء، فيما يأمل الكثيرون في الحصول على تذكرة بالسوق السوداء".

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