أول تعليق من كلوب على مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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علق المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، على مواجهة فريقه لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتوتنهام، المقرر إقامتها السبت بالدوري الإنجليزي: "إذا هزمت باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، فأنت تستحق أن تكون في النهائي".

وتابع: "عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، أردت أن ألعب نهائي 2019 ضد ريال مدريد لكننا واجهنا توتنهام في مدريد، ويبدو أن مدريد مصيرنا".

وأكمل: "سعيد بوصولنا للنهائي، لكن هناك الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها قبل ذلك، لذا علينا التوقف عن طرح الأسئلة الخاصة بمواجهة النهائي مع ريال مدريد".

وفي نهاية تصريحاته، قال كلوب: "ما فعله كارلو أنشيلوتي مذهلاً، لكننا نريد الفوز باللقب، وهذا ما سنقوم به".

وكان ريال مدريد صعد إلى المباراة النهائية بعد تخطيه مانشستر سيتي، فيما بلغ ليفربول النهائي بعد الإطاحة بفياريال.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، 28 مايو الجاري على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويرتبط ليفربول بخمس مباريات مصيرية قبل مواجهة ريال مدريد، ستكون من بينها المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

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