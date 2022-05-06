برسالة مفاجئة لأنشيلوتي.. مورينيو يدعم ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال

المصدر: البيان

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أعلن المدير الفني لنادي روما جوزيه مورينيو، دعمه لنادي ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمعه مع ليفربول.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس": "اسمحوا لي أن أقول شيء لفريق أحمله دائماً في قلبي ومدرب صديق لي، كم أنت كبير يا ريال، كم أنت كبير يا كارلو".

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كنا سنفوز بالمباراة النهائية".

وكان ريال مدريد حقق «ريمونتادا» تاريخية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 1/3، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، لتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5/6.

يذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، ستقام 28 مايو الجاري على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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