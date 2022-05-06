رسالة غامضة من صلاح تكشف حقيقة بقائه مع ليفربول

المصدر: وكالات

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أرسل النجم المصري محمد صلاح رسالة غامضة بشأن تجديد عقده مع ليفربول، حينما سئل عن مستقبله أثناء تسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وداعب النجم المصرى الحضور برسالة ضاحكة وغامضة قائلا، "مستقبلي هنا فى إنجلترا أم على هذا المسرح؟".

وأضاف صلاح، "سأبذل قصارى جهدى لأتواجد على هذا المسرح مرة أخرى".

وفاز صلاح بهذه الجائزة مرتين عامي 2018 و2022، ويتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا في 32 مباراة.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية نشرت إحصائية عن اللاعبين الأكثر تأثيرا مع أنديتهم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالطبع جاء النجم المصري محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرا مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه ومسابقة الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 22 هدفا.



وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح سجل 26% من أهداف ليفربول هذا الموسم، فيما جاءت نسبة الـ78% الآخرين بأقدام لاعبي الريدز زملاء صلاح فى الفريق.



كما يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تأثيرا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفا، بنسبة 32% من أهداف الشياطين الحمر فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم.



أما اللاعب الأكثر تأثيرا مع فريقه رغم أنه سجل 10 أهداف فقط، فهو تيمو بوكي هداف نورويتش سيتي الهابط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بنسبة 45 %.



كما يتصدر الثنائي رياض محرز وكيفين دي بروين قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا مع المتصدر مانشستر سيتي، بعد أن سجل كلا منهما 11 هدفا بنسبة 13 %.



وحصد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.



وحصل محمد صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.



ويمتد تعاقد محمد صلاح مع الليفر حتى صيف 2023، ولم تشهد مفاوضات تمديد العقد، تطورات جديدة بشأن هذا الملف.

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