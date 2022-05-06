محمد صلاح يستفز جماهير ريال مدريد برسالة نارية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، رسالة نارية إلى ريال مدريد وجماهيره مساء أمس الخميس عند استلامه جائرة رابطة الكتاب كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2021-2022، مؤكداً أنه «حان وقت الانتقام».

وتوعد صلاح، ريال مدريد في المباراة النهائية التي تقام 28مايو 2022 في باريس، بعدما تمكن كل من ليفربول من إقصاء فياريال وريال مدريد من الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعقب تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لم ينتظر صلاح نتيجة ريال مدريد ومانشستر سيتي ووجه رسالته الأولى لجماهير ريال مدريد، وقال إنه يريد مواجهة ريال مدريد لرد هزيمة النهائي الذي أقيم في مايو من عام 2018، وفاز الملكي بثلاثية مقابل هدف سجله ماني في ذلك اللقاء.

أما الرسالة الثانية فقد وجهها صلاح لريال مدريد وجماهيره، عبر حسابه على تويتر، بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء الأربعاء والتي كشفت عن صعود النادي الملكي للمباراة النهائية لمواجهة ليفربول، وقال صلاح: «لدينا حساب نريد تصفيته»، في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما توج الريال باللقب على حساب ليفربول.

أما عن أسباب رغبة محمد صلاح للانتقام من ريال مدريد فلها دافعان، الأول يتمثل في الثأر لفريقه خاصة وأن ريال مدريد فاز عليه خلال نهائي كييف الذي أقيم 2018.

الدافع الثاني الذي يدفع محمد صلاح للانتقام من ريال مدريد كرويا إصابته في الكتف على يد الإسباني سيرجو راموس الذي أسقط صلاح أرضا وأصابه في كتفه، وجعله يغادر ملعب اللقاء باكيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز