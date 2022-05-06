والدة مبابي تنفي تقارير صحافية عن "اتفاق مبدئي" مع سان جرمان

المصدر: أ ف ب

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نفت والدة نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي الخميس، تقارير صحافية عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع النادي لتجديد عقد ابنها الذي أبدى ريال مدريد الإسباني اهتماماً بالحصول على خدماته، مؤكدة أن "المحادثات مستمرة".

وقالت صحيفة "لو باريزيان" عبر موقعها الإلكتروني إن "العائلة، وخصوصاً والديه اللذين يديران أعمال اللاعب الموهوب، وفقاً لمصدر مقرب جداً من الملف، أعطت اتفاقاً مبدئياً وقبلت العرض الرائع من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي والمالكين القطريين للنادي".

لكن والدة اللاعب فايزة العماري نشرت على الفور رسالة عبر حسابها على تويتر تنفي فيها المعلومات، في خطوة غير معتادة من جانبها.

وكتبت العماري في تغريدة "لا يوجد اتفاق مبدئي مع باريس سان جرمان (أو أي ناد آخر). المحادثات حيال مستقبل كيليان مستمرة في جو من الهدوء الشديد للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، في ما يتعلق بجميع الأطراف".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قلل مصدر مطّلع على المفاوضات من أهمية التقارير الصحافية، مؤكداً أنه "حتى اليوم" لا تزال هناك "مناقشات" بين الطرفين، بينما ينتهي عقد مبابي في نهاية حزيران/يونيو.

وتحدثت "لو باريزيان" عن راتب صاف قدره 50 مليون يورو عن كل موسم، مصحوباً بـ"مكافأة ولاء" بقيمة 100 مليون يورو، وعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



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