نجم ليفربول يفتح النار على صلاح بعد رسالته إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الألماني ديتمار هامان، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن رسالة الدولي المصري محمد صلاح إلى نادي ريال مدريد لم تنل إعجابه، مشيرًا إلى أنه يجب أن «يلتزم الصمت» إلى ما بعد المباراة.

ونشر محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب موقع «ليفربول إيكو»، بعد فوز ريال مدريد على السيتي، توجه محمد صلاح إلى تويتر ليوجه تحذيرًا إلى العملاق الإسباني. وكتب : «لدينا حساب يجب تصفيته».

وقال نجم ليفربول السابق هامان إنه «ليس معجبًا كثيرًا» بتغريدة محمد صلاح التي تستهدف ريال مدريد.

سيواجه الريدز عمالقة الدوري الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فرنسا في باريس في التاسعة مساء السبت 28 مايو الجاري. وتغلب ليفربول على فياريال في نصف النهائي قبل أن يسجل ريال مدريد انتصارا دراماتيكيا على مانشستر سيتي.

وأشار إيكو في تقريره إلى أن من المحتمل أن تكون تغريدة محمد صلاح في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018. وخسر ليفربول 3-1 في كييف أمام مدريد مع مغادرة صلاح المباراة مبكرا بعد تعرضه لإصابة في الكتف في كرة مشتركة مع سيرجيو راموس.

وعن رأيه في تغريدة محمد صلاح، انتقد هامان المهاجم المصري ويعتقد أنه يجب أن «يلتزم الصمت» إلى ما بعد المباراة.

وقال هامان في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس نيوز»: «رأيت التغريدة ولست معجبًا بها بشدة، يجب أن أقول». مضيفًا: «لأن ما حدث في ذلك اليوم (نهائي 2018)، لست متأكدًا مما إذا كانت نية راموس هي إصابته (صلاح)».

وتابع: «نعم، قام بسحبه وكان من المؤسف أن صلاح اضطر للتراجع، ولكن مع ذلك استغرق الأمر خطأ أو اثنين من أخطاء حراسة المرمى لتأرجح ليفربول في تلك المباراة لصالح مدريد».

واختتم: «أنا دائما أفضل عندما يحافظ اللاعبون على الهدوء، يمكنهم التحدث بعد المباراة، لكن يمكنني أن أفهم لماذا كتب محمد صلاح هذا. لقد قال بعد مباراة فياريال إنه يفضل اللعب مع ريال مدريد على مانشستر سيتي، لقد حصل عليهم الآن ودعونا نأمل أن يتمتع بذهن صاف».

ويعد الدولي الألماني ديتمار هامان من أساطير نادي ليفربول ولعب في صفوفه في الفترة 1999 حتى 2006، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 في نهائي إسطنبول الشهير أمام ميلان الإيطالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز