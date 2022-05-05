ماذا قدم محمد صلاح في مواجهاته أمام ريال مدريد؟

المصدر: البيان

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يستعد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لقيادة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع ريال مدريد، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بفياريال من البطولة، فيما تأهل ريال مدريد بعد مواجهتين صعبتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

وفاجئ محمد صلاح الجميع بعد تأهل ليفربول برغبة في مواجهة ريال مدريد بالمباراة النهائية، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كتب فيها: "خسرنا في النهائي من قبل أمام ريال مدريد، لذلك أريد مواجهته والفوز عليه هذه المرة".

وبعد تأهل ريال مدريد إلى اللقاء النهائي، كتب محمد صلاح: "هناك حساب نريد تسويته"، في إشارة إلى مباراة نهائي دوري الأبطال عام 2018، وهي المباراة التي تحمل ذكرى سيئة لمحمد صلاح بعدما تعرض خلالها لإصابة عبارة عن خلع في الكتف بعد تدخل قوي من مدافع ريال مدريد وقتها سيرجيو راموس، وانتهت المباراة بفوز الميرنغي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج باللقب على حساب الريدز.

محمد صلاح أمام ريال مدريد

لعب محمد صلاح أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 5 مرات، 2 منها مع روما و3 مباريات رفقة ليفربول.

المباراة الأولى والثانية بنسخة دوري أبطال أوروبا 2016 وخاضهما صلاح مع روما وانتهت المباراتين لصالح ريال مدريد بنفس النتيجة 0/2، ولم ينجح صلاح وقتها في إحراز أي أهداف.

المباراة الثالثة التي خاضها صلاح أمام الريال كانت رفقة ليفربول هذه المرة انتهت أيضاً بخسارته 1/3 وكانت في نسخة عام 2018.

المباراة الرابعة كانت نسخة 2021 وانتهت بفوز ريال مدريد 1/3 وسجل صلاح هذه المرة في شباك ريال مدريد، فيما انتهت مباراة العودة وهي المباراة الخامسة لصلاح أمام ريال مدريد بالتعادل السلبي.

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