على طريقة صلاح.. ماني يضع شرطاً صعباً لتجديد عقده مع ليفربول

المصدر: البيان

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ينتهي تعاقد السنغالي ساديو ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع إدارة الريدز للتخطيط من أجل عقد جلسات مع وكلاء اللاعب للتفاوض حول تمديد عقده.

ووقفًا لموقع "min90" الإنجليزي، فإن ماني يهدف إلى أن يصبح اللاعب الأعلى أجراً بين صفوف ليفربول نظير تجديد عقده مع الريدز.

وأشار الموقع إلى أن ماني يشترط الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

وأكد الموقع الإنجليزي أن إدارة ليفربول طلبت من ماني الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل الجلوس والتفاوض معه حول تجديد تعاقده، خاصة أن الريدز مرتبط بمباريات حاسمة في بطولات الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي.

ويعتبر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو اللاعب الأعلى أجراً بين لاعبي ليفربول، حيث يتقاضى 220 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وأكد ماني في وقت سابق أنه سعيد بتواجده مع ليفربول، إلا أنه أشار إلى إمكانية دراسة العروض الأخرى حال عدم اتفاق عرض الريدز مع طلباته.

الجدير بالذكر أن ليفربول يواجه نفس الأزمة مع الدولي المصري محمد صلاح الذي يطالب بحصوله على 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، من أجل تجديد عقده مع الريدز الذي ينتهي الموسم المقبل أيضاً، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي الإنجليزي، في ظل تمسكها بوضع سقف لرواتب اللاعبين.

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