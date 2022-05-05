حقيقة رحيل غوارديولا عن مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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فشل مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خروجه على يد ريال مدريد بالدور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بإنجلترا بفوز السيتي بنتيجة 3/4، ونجح الفريق الإنجليزي خلال مباراة العودة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في التقدم بالنتيجة، ولكن الميرنغي أنهى على طموح السيتيسينز بعدما تعادل وتقدم في النتيجة خلال الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز هدفه الثالث في الأشواط الإضافية ليطيح بالسيتي خارج البطولة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" من قبل عن أن إدارة مانشستر سيتي تسعى لتجديد عقد غوارديولا الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، فيما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن الخسارة من ريال مدريد ستؤثر على استمرار المدرب الإسباني مع السيتي خاصة بعدما فشل في قيادة السيتيسينز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي.



وأكدت التقارير إلى أن مصير غوارديولا وموقف النادي الإنجليزي من تجديد التعاقد معه متوقف على نجاحه من عدمه في حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة إنها البطولة الوحيدة التي ينافس عليها السيتيسينز حالياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن منتخب البرازيل يخطط للتعاقد مع غوارديولا لقيادة السامبا بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم 2022، في الوقت الذي لم يرد فيه بعد المدرب الإسباني على عرض مسؤولي الاتحاد البرازيلي.

وحقق غوارديولا مع مانشستر سيتي 10 ألقاب منذ توليه مهمة تدريب الفريق الإنجليزي عام 2016 هي، الدوري الإنجليزي (3 مرات)، وكأس الرابطة الإنجليزية (4 مرات)، والدرع الخيرية (مرتين)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (مرة).

ويتصدر مانشستر سيتي حالياً جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 83 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب الوصافة.

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