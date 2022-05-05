ماذا قال كاسيميرو رداً على تصريحات محمد صلاح؟

المصدر: البيان

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رد النجم البرازيلي كارلوس هنريكي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، كاسيميرو، على تصريحات قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تأهل الفريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، مؤكداً أن كل شخص حر في اختيار ما يريده.

وعلق كاسيميرو بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي الدرامية أمس، الأربعاء، في تصريحات لشبكة "TNT" الأرجنتينية: "من الواضح أنه كان يريد ريال مدريد، لسوء الحظ الذي واجهه في نهائي 2018، لقد تعرض لإصابة وربما هذا هو السبب في أنه يريد مواجهتنا مرة أخرى للانتقام، لكن لكل مباراة قصة".

واختتم: "ليفربول كان يمتلك بعض المزايا في الوصول إلى هذا النهائي، علينا أن نحترمهم، نعلم أن هناك مباراة رائعة تنتظرنا، لكنها ستكون صعبة للغاية".

كما صرح كاسيميرو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائلاً: "محمد صلاح يريد مواجهتنا؟ يمكن للجميع أن يختار ما يريد، ربما يرغب في ذلك بسبب إصابته السابقة أمامنا (في نهائي 2018)".

وأتم: "إنه نهائي جديد وتاريخ آخر علينا كتابته أمام خصم نحترمه ونعلم أنه سيكون صعبا".

وقال كاسيميرو في تصريحاته لـ "Movistar plus": "لا يصدق، ليس هناك شعور أفضل، لا يمكن شرح ذلك الشعور".

وأضاف: "نحن نعلم أن أهم شيء ما زال مفقودًا (الفوز باللقب)، لكن علينا الاستمتاع باللحظة، لقد أمضينا عامين بدون الجماهير، فقدنا الكثير من الأشخاص وعلينا الاستمتاع بذلك الآن معهم، هذا النهائي لهم".

وأردف: "أعتقد أن هذا النادي لن يستسلم أبدًا، يقاتل حتى النهاية، هذه هي الفضيلة العظيمة لهذا الفريق، رودريغو مذهل، يجب تهنئة الجميع".

وعن الريمونتادا، قال: "هذا هو ريال مدريد، هذا هو المفتاح، العبارة الرئيسية لهذا حتى النهاية، يجب أن نكون راضين وسعداء".

وشدد: "لقد قضينا على فريق رائع مع مدرب رائع.. مذهل، كيف يلعبون كرة القدم، هذا لأجل الجمهور أكثر من أي شيء آخر، نحن نستمتع بأنفسنا الآن".

وأتم بشأن مباراة النهائي: "ليفربول.. معقد، نحن أبطال الليغا لكن هذا النادي يطالبك بالفوز دائما".

ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي جديد يوم، السبت 28 مايو، على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية "باريس".

وخرج محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وفياريال يوم، الثلاثاء، وأكد أنه يريد مقابلة ريال مدريد في النهائي، بل وزاد الأمر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "هناك حساب ولابد من تصفيته".

كان ليفربول قد واجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، ولكن لم يكمل محمد صلاح المباراة بسبب إصابة مبكرة تعرض لها في الدقيقة 25 بعد احتكاك قوي مع قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، وخرج المصري الدولي باكيًا.

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