رد فعل ميسي على «ريمونتادا» ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نجم منتخب الأرجنتين السابق سيرخيو أغويرو رد فعل مواطنه ليونيل ميسي، بعد نجاح ريال مدريد في تحقيق «ريمونتادا» تاريخية أمام مانشستر سيتي، وتأهله إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت شبكة "ESPN" تعاقدت مع أجويرو للتعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال من خلال البث المباشر، بالمشاركة مع كارلوس تيفيز.

وأعلن أجويرو خلال تعليقه على المباراة عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي عن طريق كريم بنزيما، ليوجه له ميسي رسالة نصية، قال فيها: "توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً".

ورد أجويرو على ميسي، قائلاً: "في الواقع أنا هنا مصدوم للغاية".

وتمكن ريال مدريد من تحقيق «ريمونتادا» للمرة الثالثة على التوالي في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تحقيقها أمام باريس سان جيرمان بدور الـ 16 وأمام تشيلسي بدور الـ 8.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

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