أنشيلوتي يعلق على رغبة صلاح بمواجهة ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على رغبة الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، التي تمثلت في مواجهة «الميرنغي» في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: "أنا سعيد برغبة صلاح بمواجهتنا في النهائي، الشعور الذي ينتابني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي مرة أخرى ضد ليفربول، لعبت ثلاثة نهائيات كمدرب ضدهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي".

وعن مواجهة يورجن كلوب مدرب ليفربول، قال أنشيلوتي: "أنا أعرف يورجن جيداً، وأكن له كل احترام ولطاقمه التدريبي، ستكون مباراة نهائية رائعة، نهائي متساوٍ للغاية".

وعلق أنشيلوتي على ريمونتادا ريال مدريد أمام السيتي وتأهله للمباراة النهائية، قائلاً: "الكل اعتقد أن المباراة انتهت بخسارتنا، لكننا لم نستسلم ووضعنا كل طاقتنا من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "الفضل في الفوز ضد كل هذه الفرق القوية يرجع للاعبين، يجب أن أشكرهم لأنهم قدموا كل ما في وسعهم، وأيضاً الجمهور الذي وقف بجانبنا في كل الأوقات وساندنا".

وكان ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه مانشستر سيتي، ليتقابل مع ليفربول الذي صعد للنهائي القاري قبل أيام بعد تجاوزه فياريال.

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