فابينيو يكشف سبب عدم التمرير لماني بعدما تلقى الكرة من صلاح

المصدر: البيان

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اعترف لاعب فريق ليفربول فابينيو أنهم عانوا من صعوبة شديدة خلال الشوط الأول من مباراة الأمس أمام فياريال، في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب لاسيراميكا ليتأهل إلى النهائي.

وكان ليفربول متأخرًا في النتيجة، خلال الشوط الأول، بهدفين دون رد قبل أن يستعيد توازنه في الشوط الثاني ويعود بثلاثة أهداف.

وقال فابينيو في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "قدموا كل شيء في الشوط الأول، كنا نعلم أن الدقائق الـ15 الأولى ستكون مهمة حقًا"، وفقا لموقع بطولات.

وأضاف البرازيلي: "سجلوا في وقت مبكر ومنحهم هذا الثقة وشعرت الجماهير بذلك، لقد كان الشوط الأول صعبًا بالنسبة لنا، ربما الأصعب هذا الموسم".

وواصل "لكن عليك أن تكون مستعدًا لكل شيء وتحاول لعب كرة القدم، بعد هدفنا الأول، سيطرنا على المباراة، هذا كل شيء ونحن في النهائي".

وسجل فابينيو الهدف الأول لصالح ليفربول، بعد تمريرة من محمد صلاح، وعن ذلك قال: "عندما تلقيت الكرة من محمد صلاح، كان أول ما فكرت به هو تمرير الكرة، لكنني اعتقدت أن ساديو كان متسللاً لذا قررت التسديد، أعتقد أنه كان الخيار الأفضل! كنت سعيدًا حقًا بالهدف".

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