ميسي يعود إلى مدينة برشلونة

المصدر: البيان

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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى أحضان مدينة برشلونة، بعد غياب امتد عام كامل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ميسي توجه إلى برشلونة بطائرته الخاصة رفقة شريكته أنتونيلا روكوزو.

ونشرت أنتونيلا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعض الصور من رحلتها إلى برشلونة رفقة ميسي، وظهر بصحبتهما سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة.

جاءت الصور التي نشرتها أنتونيلا، أثناء تواجدها مع ميسي وبوسكيتس في المطعم الذي يمتلكه لاعب أتليتكو مدريد لويس سواريز، المتواجد بإحدى الشواطىء الإسبانية.

وكان ميسي رحل عن المدينة الكتالونية بعدما غادر نادي برشلونة الصيف الماضي للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وحسم باريس سان جيرمان مؤخراً لقب الدوري الفرنسي، بعدما شهد مشوار النادي الباريسي خلال هذا الموسم إخفاق في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

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