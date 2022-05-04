اهتمام فرنسي بضم مصطفى محمد الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يهتم بالتعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد المحترف بصفوف جالاتا سراي التركي.

وبحسب موقع "Foot Mercato" الفرنسي، فإن برونو شيرو المدير الرياضي لنادي أولمبيك ليون، توجه إلى إسطنبول خلال الفترة الماضية لمتابعة اللاعب التركي كريم أكتوركوغلو أوغلو الذي يلعب ضمن صفوف جالاتا سراي، وأبدى إعجابه بمستوى مصطفى محمد خلال متابعته مباراة جالاتا سراي مع بيشكتاش.

وأوضح الموقع الفرنسي أن أداء مصطفى محمد لفت اهتمام شيرو، الأمر الذي جعل الأخير يشيد بمستوى اللاعب المصري خلال هذه المباراة، التي صنع خلالها هدفي فوز فريقه.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت من قبل أن نادي أتالانتا الإيطالي متمسك بضم مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة يناير 2021 قادماً من الزمالك المصري، قبل أن يقوم النادي التركي بتنفيذ بند الشراء الموجود في عقد الإعارة، ويوقع عقداً مع اللاعب حتى عام 2024.

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