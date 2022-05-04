مودريتش ودي بروين.. وحديث عن واقعة "البرنابيو" اليوم

المصدر: أ ف ب

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أكّد لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش أن فريقه ريال مدريد الإسباني "لا يستسلم أبداً"، مسلطاً الضوء على "شخصية" و"تاريخ ملوك أوروبا"، عشية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

قال مودريتش، الذي خسر فريقه خارج ملعبه 3-4، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء "نعرف انه بإمكاننا قلب الموازين، نملك الثقة بأنفسنا".

وأضاف "نعلم أننا لم نخض أفضل مباراة لنا في الذهاب، لكن رغم ذلك سجلنا 3 أهداف. غداً (الأربعاء)، يجب أن نقوم بعمل أفضل، وسنفعل ذلك. أنا مقتنع بذلك".

وأردف ابن الـ 36 عاماً محفزاً رفاقه: "سيتعين علينا دخول الملعب بإيمان وشخصية وطاقة وعدوانية. علينا أن نثبت أننا ريال مدريد، أفضل فريق في العالم. يلعب تاريخ هذا النادي في مصلحتنا. نحن لا نستسلم أبداً. هذا ما يعلمنا إياه هذا النادي عندما نصل إلى هنا".

وعن تحدث البعض أن الحظ يجانب ريال، قال "للوصول إلى هنا والفوز، لا أعرف كم عدد بطولات دوري الأبطال، لا يمكنك أن تكون محظوظًا فحسب. إنه أمر غير عادل بعض الشيء. يجعلنا نضحك قليلاً، لكن دعهم يفكرون بما يريدون".

وتابع لاعب الوسط الملكي المتوج 13 مرة باللقب القاري (رقم قياسي) "من أجل الوصول إلى هذه المستويات العالية عاماً بعد عام، التغلب على منافسين كبار والفوز بالألقاب، الأمر يتطلب أكثر من الحظ: الشخصية والإيمان... كل هذا هو ما يجعلنا نفوز".

وتطرق مودريتش إلى عودة زميله في الوسط البرازيلي كازيميرو بعد غيابه عن الذهاب، قائلاً "عودته تعني لنا الكثير، إنه جزء مهم جداً من أسلوب لعبنا. هو أساسي ومن الجيد عودته معنا. يساعدنا دائماً على تصحيح الأخطاء الصغيرة التي نرتكبها في الملعب".

وعن الاحتفالات، التي رافقت تتويج ريال بلقب الدوري الـ35 في ساحة سيبيليس، قال "أردنا الذهاب والاحتفال لأنه مرت أربع سنوات منذ أن تمكنا من الاحتفال باللقب مع مشجعينا. لقد استغلنا الفرصة، وكنا جميعا سعداء جداً لوجودنا هناك، ورؤية مشجعينا يغنون ويصرخون والاستمتاع معهم".

وختم، قائلاً "ولكن بمجرد انتهاء الاحتفال، ركزنا على المباراة ضد السيتي. كان يوماً جميلاً، لكن هذا كل شيء. الموسم لم ينتهِ بعد".

ورأى لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي البلجيكي كيفن دي بروين "إذا لعبنا كما الأسبوع الماضي، لدينا حظوظ أن نكون أفضل الأندية في العالم، لكن علينا إثبات ذلك غداً. يمكن لمدريد أن يفوز لأنه احد افضل الأندية العالمية أيضاً (...) هذه مباراة يرغب الجميع بمشاهدتها، الجميع ينتظر مباراة كبرى".

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