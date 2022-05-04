سيتي يتسلح بالهجوم والأرقام في مواجهة ريال مدريد

المصدر: أبوظبي - وام

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يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي ــ بعد فوزه بنتيجة 4 - 3 في مباراة الذهاب ــ إلى اتباع نفس الاستراتيجية الهجومية خصوصاً في التسجيل المبكر، عندما يحل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني اليوم في لقاء قمة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن نتيجة مباراة الذهاب تبدو في ظاهرها غير حاسمة ، فإن الأهداف الأربعة التي سجلها سيتي ، تؤكد صعوبة الموقف على ريال مدريد. كما يضاعف من الضغوط على الريال أن سيتي يحظى بسجل جيد في المواجهات الأخيرة بين الفريقين حيث حقق الفوز في آخر 3 مباريات بينهما.

ويحظى سيتي بإحصائية أخرى تعزز معنويات وثقة الفريق وهي أنه ودع البطولة الأوروبية مرة واحدة فقط من الأدوار الإقصائية في آخر عشر مواجهات كان النصر فيها من نصيبه في مباراة الذهاب.

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