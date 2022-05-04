هونيس: ليفاندوفسكي سيبقى مع بايرن

المصدر: (ميونيخ - أ ف ب)

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أكّد أولي هونيس الرئيس الفخري والمهاجم السابق لنادي بايرن ميونيخ أمس أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في صفوف عملاق بافاريا في الموسم المقبل.

وكان ليفاندوفكسي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في يونيو 2023 عبّر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الإسباني، بعد تقارير عن نية ناديه بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند. أكد هونيس في مقابلة لإذاعة «بي آر24» الألمانية أنه مقتنع بنسبة 100 في المئة أن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن الموسم المقبل. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة.

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