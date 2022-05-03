تويتر تعيد توثيق حساب رياض محرز

المصدر: البيان

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استجابت منصة “تويتر” إلى طلب الدولي الجزائري رياض محرز بعدما أعادت توثيق حسابه الرسمي على ذات الموقع الذي ألغي منه مؤخرا.

يذكر أن قرار تويتر يعتبر الأول له في تاريخ بشأن إلغاء الشارة الزرقاء لقائد الخضر، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات.

وكان رياض محرز قد طلب من منصة “تويتر”، إعادة الشارة الزرقاء له وهو ما تحقّق له.

وكتب محرز على حسابه الشخصي رسالة بشكل فكاهي، ناشد من خلالها إيلون ماسك المالك المستقبلي للموقع لاستعادة حالة توثيق الحساب، قائلا: "أخي ايلون ماسك..أعد حالة التوثيق إلى حسابي".

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