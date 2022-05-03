قبل مواجهة ريال مدريد.. جوارديولا عن أنشيلوتي: مدرب استثنائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد المقبلة، التي تقام غداً الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "علينا أن نكون أفضل، ونؤدي بشكل جيد من أجل الفوز".

وتابع: "أبارك لأنشيلوتي التتويج بالليغا مع ريال مدريد، أنا معجب به لقد استطاع التتويج بالدوريات الخمسة الكبرى، وهذا ليس سهلاً، هو مدرب وشخص استثنائي".

وأضاف: "الاختبار كبير، لابد أن نكون في أفضل حالة، بالنسبة لنا الدوري مختلف تماما عن دوري أبطال أوروبا، الريال بطل في إسبانيا ونحن نحاول أن نكون كذلك هنا في دوري الأبطال".

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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