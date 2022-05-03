مودريتش: ريال مدريد لا يستسلم أبداً

المصدر: أ ف ب

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أكّد لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش أن فريقه ريال مدريد الإسباني "لا يستسلم أبداً"، مسلطاً الضوء على "شخصية" و"تاريخ ملوك أوروبا"، عشية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

قال مودريتش الذي خسر فريقه خارج ملعبه 3-4، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "نعرف انه بامكاننا قلب الموازين، نملك الثقة بأنفسنا".

وأضاف "نعلم أننا لم نخض أفضل مباراة لنا في الذهاب، لكن رغم ذلك سجلنا 3 أهداف. غداً (الأربعاء)، يجب أن نقوم بعمل أفضل، وسنفعل ذلك. أنا مقتنع بذلك".

وأردف ابن الـ 36 عاماً محفزاً رفاقه "سيتعين علينا دخول الملعب بإيمان وشخصية وطاقة وعدوانية. علينا أن نثبت أننا ريال مدريد، أفضل فريق في العالم. يلعب تاريخ هذا النادي في مصلحتنا. نحن لا نستسلم أبداً. هذا ما يعلمنا إياه هذا النادي عندما نصل إلى هنا".

وعن تحدث البعض أن الحظ يجانب ريال، قال "للوصول إلى هنا والفوز، لا أعرف كم عدد بطولات دوري الأبطال، لا يمكنك أن تكون محظوظًا فحسب. إنه أمر غير عادل بعض الشيء. يجعلنا نضحك قليلاً، لكن دعهم يفكرون بما يريدون".

وتابع لاعب الوسط الملكي المتوج 13 مرة باللقب القاري (رقم قياسي) "من أجل الوصول إلى هذه المستويات العالية عاماً بعد عام، التغلب على منافسين كبار والفوز بالألقاب، الأمر يتطلب أكثر من الحظ: الشخصية والإيمان... كل هذا هو ما يجعلنا نفوز".

وتطرق مودريتش إلى عودة زميله في الوسط البرازيلي كازيميرو بعد غيابه عن الذهاب، قائلاً "عودته تعني لنا الكثير، إنه جزء مهم جداً من أسلوب لعبنا. هو أساسي ومن الجيد عودته معنا. يساعدنا دائماً على تصحيح الأخطاء الصغيرة التي نرتكبها في الملعب".

وعن الاحتفالات التي رافقت تتويج ريال بلقب الدوري الـ35 في ساحة سيبيليس، قال "أردنا الذهاب والاحتفال لأنه مرت أربع سنوات منذ أن تمكنا من الاحتفال باللقب مع مشجعينا. لقد استغلنا الفرصة، وكنا جميعا سعداء جداً لوجودنا هناك، ورؤية مشجعينا يغنون ويصرخون والاستمتاع معهم".

وختم قائلاً "ولكن بمجرد انتهاء الاحتفال، ركزنا على المباراة ضد سيتي. كان يوماً جميلاً، لكن هذا كل شيء. الموسم لم ينتهِ بعد".

أنشيلوتي سيخاطر

من جهته، أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بوجوب المغامرة بحال أراد تعويض خسارة الذهاب.

قال المدرب الساعي لاحراز لقب رابع قياسي كمدرّب في المسابقة القارية "إذا دافعنا لن نتلقى 99 هدفاً، واذا هاجمنا منطقتهم سنكون معرّضين، لكن أحيانا عليك المخاطرة".

تابع في مؤتمر صحافي "في هكذا مباريات، سجّلنا كثيراً، أربعة ضد سان جرمان، خمسة ضد تشلسي، ثلاثة ضد سيتي، لذا فنحن نملك نوعية المخاطرة".

أضاف المدرب البالغ 62 عاماً والذي ألمح إلى إمكانية اعتزاله التدريب بعد انتهاء مشواره مع ريال مدريد "لا تبلغ النهائي بقلبك فقط. الشخصية هامة لكنك بحاجة للنوعية الفردية، الالتزام الجماعي، انت بحاجة لكل ذلك كي تبلغ النهائي".

وأكد أنشيلوتي ان مدافعه النمسوي دافيد ألابا سيغيب عن مباراة الاربعاء بسبب الاصابة وسيحل بدلاً منه ناتشو فرنانديس، لكن لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو تعافى وقد يعزز صلابة وسط الفريق الابيض "كازيميرو سيساعدنا. عودته تساعدنا دفاعياً. اعتقد اننا سنلاحظ تحسناً مقارنة بالذهاب".

إشادة من غوارديولا

في المقابل، قال الإسباني بيب غوراديولا مدرب سيتي "في هذا النوع من المباريات، نخضع للسيطرة في بعض الأوقات، وفي أوقت أخرى نحن نسيطر... لا يمكن لمباراة أن تكون متماثلة على مدى 90 دقيقة".

تابع المدرب الباحث عن منح سيتي أوّل لقب بتاريخه في دوري الابطال بعد خسارة النهائي الأخير أمام مواطنه تشلسي "ربما يجب أن نكون أفضل (للتأهل) لكن يمكننا اللعب اسوأ ونتأهل. كرة القدم لا يمكن التوقع بها، أحيانا نحصل على اشياء لا نستحقها، واحيانا لا نستحق ما يحدث لنا".

ورأى لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي بروين "اذا لعبنا كما الاسبوع الماضي، لدينا حظوظ أن نكون أفضل الاندية في العالم، لكن علينا اثبات ذلك غداً. يمكن لمدريد أن يفوز لانه احد افضل الاندية العالمية أيضاً (...) هذه مباراة يرغب الجميع بمشاهدتها، الجميع ينتظر مباراة كبرى".

وأشاد غوارديولا بمسيرة أنشيلوتي الذي أحرز لقب الدوري في خمس بطولات أوروبية كبرى "أحب مسيرته كلاعب ومدرب منذ سنوات طويلة. عاش في احد ابرز بلاد كرة القدم، وقدّم عملاً جيداً. يعرف ماذا يقوم به في كل مباراة. كما انه انسان استثنائي. حصلت على فرصة اللقاء به قبل سنوات، وكل مرة تشعر بانه انسان هادئ جداً، يعرف كيف يسيطر على عواطفه، واعتقد ان انديته تعكس صورته تماماً".

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