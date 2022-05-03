استكمالا لكتابة التاريخ.. توماس مولر يجدد تعاقده مع بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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أعلن نادي بايرن ميونخ تجديد عقد نجم الفريق الألماني توماس مولر حتى عام 2024، ليواصل مسيرته المبهرة مع البافاري.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، تعليق مولر على خطوة تجديد تعاقده مع العملاق الألماني، حيث قال: "أنا سعيد للغاية بتمديد التعاقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2024″.

وتابع: "المسار المشترك منذ انتقالي لفريق الشباب في بايرن عام 2000 كان قصة نجاح رائعة حتى الآن، أنا استمتع حقاً بتمثيل الألوان الحمراء داخل وخارج الملعب كل عام".

وكان مولر بدأ اللعب في الفريق الأول لبايرن ميونخ عام 2009، ومنذ ذلك الحين مثل البافاري في 624 مباراة خلال كافة المسابقات، سجل فيها 226 هدفاً، وصنع 242 هدفاً آخر.

وحقق مولر في مسيرته مع بايرن ميونخ الدوري الألماني 12 مرة، وكأس ألمانيا 6 مرات، والسوبر الألماني 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

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