أنشيلوتي يلمح لاعتزاله التدريب في هذه الحالة

المصدر: البيان

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أنه قد يقرر الاعتزال حال رحيله عن تدريب الميرنغي، مشيراً إلى أنه مستعد للاستمرار 10 سنوات أخرى مع الريال حال طُلب منه ذلك.

وكشف أنشيلوتي عن مخططاته في المستقبل عقب نهاية رحلته مع ريال مدريد، حيث قال في تصريحات عبر «شبكة أمازون برايم»: "بعد نهاية رحلتي مع ريال مدريد قد أقرر الاعتزال، ولكن إذا طلب مني النادي الاستمرار لمدة 10 سنوات أخرى، حينها سأستمر".

وتابع: "أود أن أكون مع أحفادي وأذهب في رحلات مع زوجتي وأقوم بالعديد من الأشياء التي تركتها في السابق، أريد أن أذهب إلى أماكن لم أذهب لها من قبل مثل أستراليا أو ريو دي جانيرو، لسوء الحظ لا يمكنك أن تحصل على كل شيء، لذلك عندما أقرر الاعتزال سيكون لدي الوقت لأفعل كل ذلك".

وأضاف: "من الممكن أن أدرب المنتخب الإيطالي أيضاً، ولكن هذا سابق لأوانه وبالتأكيد لن يكون ذلك في كأس العالم المقبل ربما في 2026، قد أدرب كندا أيضاً، لما لا؟ سأحب ذلك".

وكان أنشلوتي عاد لتولي تدريب ريال مدريد بداية الموسم الحالي، وقاد المدرب الإيطالي فريقه منذ العودة للتتويج بكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، كما وصل الميرنغي تحت قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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