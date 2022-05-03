رونالدو يهدد صدارة صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت مساء أمس الاثنين الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصار مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتمكن رونالدو من إحراز هدف في شباك برينتفورد من ركلة جزاء ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 18 هذا الموسم ويهدد صدارة النجم المصري محمد صلاح لهدافي الدوري الانجليزي.

ويلاحق صلاح أيضا سون هيونج مين مهاجم توتنهام مع تبقي 4 جولات من نهاية البريميرليغ.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 19 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز