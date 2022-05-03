فقد الأمل في ليفربول.. صلاح يرحب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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تناول تقرير صحفي إنجليزي مستجدات المفاوضات الجارية بين إدارة نادي ليفربول ونجم الفريق الأول محمد صلاح من أجل تجديد التعاقد.

وبدأت المفاوضات منذ شهور وسط أحاديث مستمرة عن تعثرها بسبب وجود اختلافات بين الطرفين على البنود المادية في العقد المقترح.

وبحسب «تليجراف»، فإن محمد صلاح أصبح يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإنجليزية، خلال الموسم المقبل.

ويؤكد التقرير أن الدولي المصري رحب بفكرة الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي نظرًا لامتلاكه قائمة تعج بنجوم الصف الأول.

ومن المفترض أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولكن الريدز يبحث تجديد التعاقد من عدمه لتفادي الرحيل المجاني للاعب.

ويعد محمد صلاح النجم الأول في ليفربول وضمن القائمة القصيرة لأفضل لاعبي العالم في المواسم الأخيرة بفضل أهدافه الحاسمة ومستوياته الرائعة.

ويعد صاحب الـ29 عاما هو العنصر الأساسي في مشروع المدرب الألماني يورجن كلوب والذي نجح في استعادة هيبة انفيلد بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل والتتوّيج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعبر الجناح الأيمن عن تطلعه للاستمرار في فريقه الحالي لأطول فترة ممكنه خاصة أنه يتلقى الدعم اللازم من الجماهير، وذلك في ظهور تلفزيوني.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 هدفًا كما أنه يعد الأكثر تمريرًا للكرات الحاسمة برصيد 13 لعبة.

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