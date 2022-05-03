ميتروفيتش "القياسي" يقود فولهام إلى لقب الـ "تشامبيونشيب"

المصدر: أ ف ب

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قاد الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش أمس الاثنين فولهام الى لقب دوري المستوى الثاني لكرة القدم في إنجلترا "تشامبيونشيب"، بفوزه الكاسح 7-صفر على ضيفه لوتون، محققًا رقمًا قياسيًا في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري (43).

وكان فولهام ضمن منذ قرابة الأسبوعين عودته الى الدوري الممتاز قبل أربع مباريات من النهاية بعد سقوطه العام الماضي إلى المستوى الثاني، ودخل مباراته الأخيرة على أرضه بحثًا عن اللقب.

وبعد أن أحرز ثنائية في اللقاء، رفع ميتروفيتش رصيده الى 43 هدفًا ليحطم الرقم القياسي السابق لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من المستوى الثاني بحوزة غي ويتينغهام (42) مع بورتسموث في موسم 1992-1993.

وقدّم فولهام موسمًا هائلا، إذ قبل مباراة على نهايته، رفع رصيده من الأهداف المسجلة الى 106، وبات أول فريق يتجاوز المئوية منذ مانشستر سيتي في 2001-2002، كما بات أول فريق منذ 60 عامًا يسجل 50 هدفًا في ملعبه وخارجه.

وهذا الموسم الخامس تواليًا الذي يتنقّل فيه فولهام بين الدرجات، بعد أن ارتقى أيضًا الى دوري الأضواء في 2018 و2020.

ولكن بخلاف حاجته لخوض الملحق المؤهل قبل موسمين، صعد هذه المرة الى دوري النخبة بعد أن سيطر على "تشامبيونشيب" هذا الموسم.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

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