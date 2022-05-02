"ويفا" يقصي الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا وجميع مسابقاته

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بالإضافة الى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات.

وجاء في بيان للهيئة القارية "لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الاندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2022-2023"، بما فيها دوري الأبطال، الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وغيرها.

كما ضمت العقوبات حرمان منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل على أن يحل المنتخب البرتغالي مكانه.

وسبق أن استبعد ويفا والاتحاد الدولي (فيفا) في 28 فبراير الماضي جميع الفرق والمنتخبات الروسية من بطولاتهما "حتى إشعار آخر"،، ما أدى الى حرمان المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر المقررة نهاية العام الحالي.

وسحب الاتحاد الروسي في 30 مارس الفائت الاستئناف المقدّم ضد فيفا بشأن إقصائه من تصفيات كأس العالم بعد أن كانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" رفضت قبل أيام استئنافه عقوبة استبعاده من المنافسات الدولية. ولم يعتبر هذا القرار حينها حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع.

إلاّ أنّ الاتحاد الروسي كان أكد أنه سيواصل استئنافه ضد الاتحاد الأوروبي للعبة الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في المسابقات القارية، ولكن المحكمة قالت في أوائل أبريل إنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجراءات".

كما أعلن ويفا الاثنين أن "العرض المقدم من الاتحاد الروسي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028 أو 2032 لا يستوفي الشروط".

وطالت العقوبات أيضًا المنتخب الروسي المشارك في المستوى الثاني من دوري الامم الاوروبية، وتصفيات كأس العالم 2023 للسيدات وكأس أوروبا لما دون 21 عامًا، مسابقة "كونفرنس ليغ" وبطولات كرة الصالات.

وستؤدي هذه القرارات الى حرمان زنيت سان بطرسبورغ المتوج بطلاً للدوري الروسي في الموسم الحالي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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