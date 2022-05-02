في سابقة تاريخية ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه.. "فيديو"

المصدر: البيان

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في سابقة تاريخية، احتضن ناد إنجليزي لكرة القدم، صلاة عيد الفطر، صباح الاثنين، على أرضية ملعبه.

وأقدم نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، على احتضان صلاة العيد على أرضة ملعبه.

وأعلن بلاكبيرن إقامة صلاة العيد، على أرضية ملعبه "إيوود بارك"، وفقا لسكاي نيوز عربية وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح أذان العيد في أرجاء الملعب.

وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، وتوقعت محطة "آي تي في" أن يكون الحضور قد وصل إلى 2000 مصلي.

يذكر أن بلاكبيرن روفرز ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى، ويطمح بالحصول على المركز السادس والتأهل للملحق الذي يوصل للبريميرليغ.

وسبق لبلاكبيرن تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1994-1995، وهو أبرز إنجاز للنادي في التاريخ الحديث.

شاهد..



في سابقة تاريخية ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه #البيان_الرياضيhttps://t.co/5wFFewAgoi pic.twitter.com/XfVcyBtBVX — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 2, 2022

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