هدف مذهل في الدوري الأمريكي.."فيديو"

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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سجل اللاعب الباراغوياني سيباستيان فيريرا مهاجم نادي هيوستن دينامو بالدوري الأمريكي للمحترفين، هدفا مذهلا في شباك فريق أوستن بتسديدة متقنة من منتصف الملعب.

واستغل فيريرا تقدم حارس مرمى فريق أوستن خلال ديربي ولاية تكساس، حين استلم الكرة في منتصف الملعب في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ، قبل أن يسددها مباشرة في المرمى لكن المباراة انتهت لمصلحة اوستن بهدفين مقابل هدف واحد ليواصل تصدره للدوري الأمريكي بـ20نقطة فيما توقف رصيد هيوستن دينامو عند 12 نقطة في المركز السابع.

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