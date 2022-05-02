ليفربول يبحث عن رباعية تاريخية لم يسبق إليها في إنجلترا

المصدر: أ ف ب

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يبحث ليفربول عن رباعية تاريخية لناد إنجليزي، بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية محليا ومنافسته على لقبي الكأس والدوري بالاضافة الى اقترابه من نهائي دوري أبطال أوروبا، بيد ان نادي سلتيك الاسكتلندي سبقه الى هذا الانجاز عام 1967.

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب تشلسي بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما سلباً في 27 فبراير الماضي، بلغ نهائي كأس الاتحاد الانجليزي حيث سيواجه تشلسي أيضاً في 14 الجاري، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82) قبل أربع مباريات على ختام البريميرليغ، علماً انه قد يتواجه معه في المباراة النهائية في دوري الابطال المقررة في باريس في 28 الجاري.

ويحل ليفربول ضيفا على فياريال الإسباني غداً الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري الابطال، بعدما هزمه بثنائية نظيفة ذهاباً في ملعبه الشهير "أنفيلد".

وفي تقرير نشره موقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) للعبة الإثنين، اشار الى نيل سلتيك ألقاب دوري أبطال أوروبا (كأس الأندية بطلة الدوري سابقاً)، الدوري الاسكتلندي، كأس اسكتلندا، وكأس الرابطة المحلية في موسم 1966-1967.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني الفذ يورغن كلوب، إلى أن يصبح أول ناد انجليزي يحقق هذا الانجاز، مع العلم ان أندية أخرى حققت انجازات لافتة على غرار برشلونة الإسباني (2009) وبايرن ميونيخ الألماني (2020) صاحبي سداسية رائعة: دوري أبطال اوروبا، الكأس السوبر الأوروبية، كأس العالم للأندية، الدوري والكأس والسوبر المحلية.

وحتى الآن، كان مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي الوحيد يحقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس المحليين في موسم 1998-1999 مع السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، عندما ودّع كأس الرابطة من الدور ربع النهائي أمام توتنهام 1-3.

وكان ليفربول قريباً من تحقيق هذا الانجاز في موسم 1977، عندما أحرز أول لقب من أصل ستة في دوري الأبطال، توج بلقب الدوري بيد انه خسر نهائي الكأس أمام غريمه مانشستر يونايتد.

من جهته، فقد أصبح سلتيك الفريق الوحيد يحرز ثلاثة ألقاب محلية في الدوري والكأس وكاس الرابطة بالاضافة إلى دوري الابطال عام 1967 عندما أصبح رجال المدرب جوك ستين "أسود لشبونة" أول فريق بريطاني يحرز لقب المسابقة القارية.

هذا وتقام مسابقة كاس الرابطة المحلية في عدد محدود من الدول الأوروبية على غرار إنجلترا، البرتغال وفرنسا سابقاً، ما يفسّر عدم تحقيق هذه الرباعية من قبل عمالقة على غرار برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وقد حققت ثلاثية دوري الابطال والدوري والكأس المحليين أندية أياكس أمستردام الهولندي (1972)، أيندهوفن الهولندي (1988)، مانشستر يونايتد (1999)، برشلونة (2009 و2015)، إنتر الإيطالي (2010)، بايرن ميونيخ (2013 و2020).

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