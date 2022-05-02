برشلونة يخطو بثبات نحو دوري الأبطال بفوز صعب على ريال مايوركا

المصدر: وكالات

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خطا برشلونة خطوات ثابتة نحو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 2-1 الأحد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وصب تعثر إشبيلية وريال سوسييداد بتعادلهما توالياً مع قادش ورايو فايكانو بنتيجة 1-1 وخسارة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو صفر-2 في مصلحة برشلونة الذي انفرد بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن النادي الأندلسي الثالث وأربع عن نادي العاصمة أتلتيكو الرابع الذي جرده جاره اللدود ريال من لقبه بفوزه السبت على إسبانيول برباعية نظيفة، محرزاً لقبه الـ 35 في تاريخه.

ونفض برشلونة عنه غبار ثلاث هزائم توالياً على أرضه في مختلف المسابقات، ليحقق فوزه الـ 19 مقابل 9 تعادلات و6 هزائم هذا الموسم، بينما ما زال مايوركا في المركز السادس عشر مع 32 نقطة في دائرة خطر الهبوط اذ لا يتقدم سوى بفارق نقطة عن غرناطة المتعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 1-1 في المركز الثامن عشر وأول الهابطين.

وفشل ريال مايوركا في متابعة انتصاراته بعدما كان فاز على ألافيس 2-1 في المرحلة الماضية، كما ظل وفياً لعاداته السيئة اذ خسر في مبارياته الثماني الاخيرة خارج معقله في "لا ليغا".

عمد تشافي هرنانديس مدرب برشلونة إلى تبديلين في تشكيلته التي خسرت أمام رايو فايكانو صفر-1 في المرحلة الماضية، فلعب العائد من الاصابة جيرار بيكيه بدلاً من إريك غارسيا ليستعيد الأخير مركزه داخل المستطيل الأخضر بعد اصابة المدافع المخضرم ابن الـ 35 عاماً وخروجه في الدقيقة 28، والهولندي ممفيس ديباي بدلاً من الفرنسي عثمان ديمبيليه.

ومع فقدانه لنجاعته الهجومية حيث لم يسجل سوى هدف في المراحل الثلاث الماضية، كاد برشلونة يشاهد شباكه تهتز بعد كرة إلى بريان أوليفان على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، فحاول تسديدها لكنها تحولت إلى تمريرة للمهاجم الشاب فير نينو عند القائم الثاني لتمر تسديدته بمحاذاة المرمى (19).

غير أن الحظ ابتسم للنادي الكاتالوني اذ فور الغاء رأسية رونالد أراوخو في شباك ضيفه بعد تمريرة جوردي ألبا بداعي التسلل على المدافع الاوروغوياني (23)، افتتح بعد دقيقتين ديباي التسجيل بعدما سيطر بشكل رائع على تمريرة جوردي ألبا الطويلة عند حافة منطقة الجزاء وسدد بعيداً عن متناول الحارس سيرجيو ريكو، مسجلاً هدفه الـ 11 في الدوري هذا الموسم والاوّل له منذ 6 آذار/مارس.

ضغط برشلونة مع بداية الشوط الثاني، فسدد غافي كرة صدها ريكو (50)، قبل أن يصد القائم بعد دقيقة كرة قائد مايوركا أنتونيو راييو الذي حاول تشتيت تمريرة فيران توريس إلى الغابوني بيار إيمري أوباميانغ داخل المنطقة، فحولها باتجاه مرماه.

وضاعف سيرجيو بوسكيتس النتيجة بعد تسديدة من توريس ارتدت من الدفاع وإليه ليسدد بيسراه كرة عكسية في الشباك (54).

وهو الهدف الثاني لبوسكيتس هذا الموسم والـ 18 بقميص الـ "بلاوغرانا" منذ بداية مسيرته معه.

وأجرى تشافي تبديلين فأخرج أوباميانغ وتوريس وأدخل ديمبيليه والعائد من اصابة طويلة أنسو فاتي (75)، إلا أن مايوركا وفي غفلة من دفاع برشلونة قلّص النتيجة بفضل راييو بعد ركلة حرة تابعها بقدمه اليمنى (80)، ليجعل الدقائق الاخيرة صعبة على برشلونة ولكن من دون أن تتبدل النتيجة.

سوسييداد يبتعد

وابتعد ريال سوسييداد أكثر عن سباق التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فايكانو.

تقدم سوسييداد عبر مهاجمه الشاب النروجي ألكسندر سورلوث (33)، فيما أدرك فايكانو التعادل بفضل مهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو بعد 56 ثانية فقط على دخوله بديلاً للاعب الوسط إيزاك بالاسيون في الدقيقة 77، ليصبح بذلك أسرع هداف بديل في "لا ليغا" هذا الموسم.

وفشل سوسييداد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً مع ريال بيتيس وخسارته أمام برشلونة صفر-1.

ورفع سوسييداد رصيده في المركز السادس إلى 56 نقطة، وفشل في تجاوز بيتيس الذي يتقدم عليه في المركز الخامس بفارق نقطة، علماً أن أمام الأخير فرصة زيادة غلته وتضييق الخناق على أتلتيكو الرابع، وذلك حين يختتم المرحلة الإثنين بلقاء مضيفه خيتافي.

ويأتي تعادل فايكانو، صاحب المركز الحادي عشر مع 41 نقطة، بعد فوزين حققهما على قطبي كاتالونيا إسبانيول وبرشلونة بنتيجة 1-صفر في المرحلتين الماضيتين.

غرناطة يحافظ على آماله

وحافظ غرناطة على آماله بالبقاء بتعادله القاتل أمام ضيفه سلتا فيغو 1-1.

افتتح سلتا فيغو التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما سجل مدافع غرناطة المخضرم أنتونيو بويرتاس خطأ في مرمى فريقه (72)، قبل أن يعادل غرناطة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر لويس ميا اثر تمريرة من المهاجم البديل الفنزويلي داروين ماشيس.

ورفع غرناطة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر متأخراً بفارق نقطة عن ريال مايوركا السادس عشر وقادش السابع عشر.

ولم يذق غرناطة طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة حيث تعادل في ثلاث وخسر في اثنتين، علماً أن فوزه الأخير في الدوري يعود إلى المرحلة 29 عندما أسقط ألافيس في عقر داره 3-2.

في المقابل، فشل سلتا فيغو في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته على أرضه امام خيتافي صفر-2 في المرحلة الماضية، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل إلتشي مع ضيفه أوساسونا 1 -1.

الدوري الإيطالي

عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تورينو على إمبولي 3 / 1 ويوفنتوس على فينيزيا 2 / 1، وإنتر ميلان على أودينيزي 2 / 1 وتعادل روما مع بولونيا سلبيا.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل لياو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع ميلان رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، قلب تورينو تأخره بهدف أمام مضيفه إمبولي إلى فوز 3 / 1

وتقدم إمبولي بهدف سجله سيمون زوركوفسكي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل أندريا بيلوتي ثلاثة أهداف (هاتريك) لتورينو في الدقائق 78 و87 من ركلتي جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فاليريو فيري وبيتر ستويانوفيتش ، لاعبي إمبولي، في الدقيقتين 61 و85.

ورفع تورينو رصيده إلى 47 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا 2 /1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله بونوتشي في الدقيقة السابعة.

وتمكن ماتيا أرامو من إدراك التعادل لفينيزيا في الدقيقة 71 لكن بعد خمس دقائق فقط أحرز بونوتشي هدف الفوز ليوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

وفي المباراة الرابعة، فاز إنتر ميلان على مضيفه أودينيزي 2 / 1.

وسجل هدفي إنتر ميلان إيفان بيريسيتش ولاتارو مارتينيز في الدقيقتين 12 و39، فيما سجل هدف أودينيزي إيناسيو بوسيتو في الدقيقة 72.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أودينيزي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل روما مع بولونيا سلبيا.

ورفع روما رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، كما رفع بولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

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