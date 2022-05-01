محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقوة في قائمة أفضل 10 لاعبين ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل المواجهة المرتقبة أمام فياريال التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن مباريات غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي "يويفا".
وحل محمد صلاح وفقا لليوم السابع في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على 409 نقاط، حيث استطاع خلال المباريات الثلاث الماضية صناعة هدف ودقة تمريرات بلغت 83%.
ونجح محمد صلاح خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى ثماني أهداف خلال 11 مباراة خاضها، بصفته هدافًا للريدز في المسابقة القارية الشهيرة.
وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي عن ترتيب أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 والتي جاءت كالتالي:
كريم بنزيما (ريال مدريد): 682 نقطة
روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 484 نقطة
محمد صلاح (ليفربول): 409 نقاط
رياض محرز (مانشستر سيتي): 376 نقطة
ليروي ساني (بايرن ميونخ): 375 نقطة
فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 369 نقطة
راؤول ألبيول (فياريال): 352 نقطة
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 346 نقطة
سيباستيان هيلير (أياكس): 344 نقطة
لوكا مودريتش (ريال مدريد): 322 نقطة