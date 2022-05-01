محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقوة في قائمة أفضل 10 لاعبين ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل المواجهة المرتقبة أمام فياريال التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن مباريات غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وحل محمد صلاح وفقا لليوم السابع في المرتبة الثالثة بين أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على 409 نقاط، حيث استطاع خلال المباريات الثلاث الماضية صناعة هدف ودقة تمريرات بلغت 83%.

ونجح محمد صلاح خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى ثماني أهداف خلال 11 مباراة خاضها، بصفته هدافًا للريدز في المسابقة القارية الشهيرة.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي عن ترتيب أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 والتي جاءت كالتالي:

كريم بنزيما (ريال مدريد): 682 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 484 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 409 نقاط

رياض محرز (مانشستر سيتي): 376 نقطة

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 375 نقطة

فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 369 نقطة

راؤول ألبيول (فياريال): 352 نقطة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 346 نقطة

سيباستيان هيلير (أياكس): 344 نقطة

لوكا مودريتش (ريال مدريد): 322 نقطة

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