المهاجم الكوري هيونغ مين سون يهدد عرش محمد صلاح في سباق الهدافين

المصدر: البيان

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قاد المهاجم الكوري هيونغ مين سون فريقه توتنهام للفوز على ضيفه ليستر سيتي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هيونغ مين سون هدفين متتاليين لفريقه في الدقيقتين (60 و79) بعد أن افتتح زميله النجم هاري كين التسجيل عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وسجل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف نادي ليستر اليتيم عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

ورفع هيونغ مين سون رصيده إلى 19 هدفا، ليتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب أفضل هداف "البريمير ليغ" للموسم الجاري حتى الآن وفقا لروسيا اليوم، ليشدد الخناق على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المتربع على عرش الصدارة برصيد 22 هدفا.

بينما رفع هاري كين رصيده إلى 13 هدفا ويشغل المرتبة السادسة في قائمة الهدافين.

كما رفع فريق توتنهام رصيده إلى 61 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" المؤهل إلى دور الأبطال، متجاوزا بفارق نقطة، جاره أرسنال الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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