سجل جوارديولا يدعم السيتي أمام الريال في إياب دوري الأبطال

المصدر: وام

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عندما يلتقي مانشسستر سيتي مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستلعب خبرة مدربي الفريقين دورا مهما في حسم المواجهة خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-3 .

ويمتلك كل من المدربين الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والإنجليزي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني خبرة كبيرة في مواجهة المنافس الذي يلتقيه خلال هذه المباراة، ولكن يتباين سجل المدربين في هذه المواجهات لصالح جوارديولا الذي يمتلك سجلا رائعا في مواجهة الريال.

ويخوض جوارديولا مباراته الـ21 في مواجهة الريال حيث تعددت مواجهات المدرب الإسباني مع النادي الملكي منذ أن كان مدربا لبرشلونة الإسباني، وامتدت بعدما تولى تدريب بايرن ميونخ الألماني ثم فريقه الحالي مانشستر سيتي.

وتشهد الإحصائيات على تفوق واضح لجوارديولا في مواجهة الريال ما يدعم فرص مانشستر سيتي الإنجليزي في هذه المواجهة المرتقبة، ويكفي أن جوارديولا قاد مانشستر سيتي للفوز على الريال في آخر ثلاث مباريات جمعت بين الفريقين.

وخلال المباريات العشرين السابقة لجوارديولا في مواجهة الريال ، قاد المدرب الإسباني فرقه للفوز في 12 مباراة وتعادل في أربع وخسر أربع مباريات فقط.

ومن بين هذه المباريات، كانت هناك 15 مباراة لجوارديولا كمدير فني لبرشلونة فيما قاد بايرن في مباراتين أمام الريال، وستكون مباراة الأربعاء المقبل هي الرابعة له مع مانشستر سيتي في مواجهة الريال.

وعلى مدار المواجهات العشرين السابقة لجوارديولا مع الريال ، سجل لاعبو جوارديولا 41 هدفا واهتزت شباكهم 25 مرة.

وكان أكبر فوز لجوارديولا في مواجهة الريال عندما قاد برشلونة للفوز على الفريق الملكي 5-0 في 29 نوفمبر 2010 ، كما فاز جوارديولا مع برشلونة قبلها بعام ونصف العام على الريال 6-2 ،في واحدة من أشهر مباريات الكلاسيكو فيما كانت أسوأ خسارة لجوارديولا في هذه المواجهات عندما خسر 0-4 من بايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال عام 2014 ، ووصف جوارديولا هذه الخسارة بأنها الأسوأ في مسيرته التدريبية.

وفي المقابل ، يمتلك أنشيلوتي سجلا متواضعا في مواجهة مانشستر سيتي حيث التقى هذا الفريق في تسع مباريات سابقة حقق خلالها انتصارا واحدا ومني بثماني هزائم.

وساهمت مباراة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في رفع رصيد فرق أنشيلوتي من الأهداف في مرمى مانشستر سيتي إلى عشرة أهداف، فيما اهتزت شباك فرق المدرب الإيطالي أمام نفس الفريق 23 مرة.

وكان الفوز الوحيد لأنشيلوتي على مانشستر سيتي عندما قاد تشيلسي للفوز عليه 2-0 ، فيما كانت أكبر هزيمة عندما سقط مع فريقه السابق إيفرتون أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

ويبدو التباين واضحا بين سجل المدربين قبل مباراة الإياب بين الريال ومانشستر سيتي يوم الأربعاء ما يعتبر داعما لجوارديولا وفريقه في مواجهة الريال.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهات بين جوارديولا وأنشيلوتي نفسهما تقف في صالح جوارديولا حيث ستكون مباراة الأربعاء المقبل هي السابعة بينهما بغض النظر عن الأندية التي تولى كل منهما تدريبها.

وخلال المباريات السبع الماضية بينهما، كان الفوز من نصيب جوارديولا في خمس مباريات مقابل انتصارين فقط لأنشيلوتي.

وحقق أنشيلوتي انتصاريه على جوارديولا عندما كان مدربا للريال وكان جوارديولا مديرا فنيا لبايرن ميونيخ حيث تغلب عليه ذهابا وإيابا في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

ولكن جوارديولا ثأر لنفسه بخمسة انتصارات متتالية وتحققت جميعها خلال مسيرته مع مانشستر سيتي حيث قاده للفوز 2-1 على إيفرتون في موسم 2019 / 2020 ، ثم 3-1 و5-0 على نفس الفريق في الموسم التالي، كما فاز على إيفرتون 2-0 أيضا في دور الثمانية لكأس إنجلترا بنفس الموسم.

وجاء الفوز الخامس لجوارديولا على أنشيلوتي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 4-3 في دوري الأبطال.

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