رئيس ريال مدريد يزيد التكهنات بشأن تعاقد فريقه مع كيليان مبابي

المصدر: البيان

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زاد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، التكهنات والشكوك بشأن تعاقد فريقه مع نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بيريز تحدث، خلال احتفال ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني أمس السبت، عن مبابي عندما سئل عن احتمال جلب الفرنسي هذا الصيف إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".

وبحسب ما نقلت "ماركا" وفقا لروسيا اليوم، فقد أجاب بيريز: "المشجعون متحمسون بشأن كيليان مبابي؟ لم أكن قد فكرت في الأمر، ولكن الآن بعد أن ذكرتم ذلك، قد يكون صحيحا"، ودون أن يقدم تفاصيل، وأضاف "عندما نخطط للموسم المقبل سنرى ماذا سيحدث".

ويحيط الغموض بمستقبل مبابي (23 عاما)، حيث يسعى باريس سان جيرمان جاهدا لإقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام الحالي، فيما تشير عدة تقارير لاقترابه من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى ناد آخر.

يذكر أن ريال مدريد، أحرز لقبه الـ35 في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه أمس السبت 4-0 على ضيفه إسبانيول، ضمن منافسات المرحلة الـ34، ليدخل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبح المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، انجلترا، إسبانيا).

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