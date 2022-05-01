توتنهام يفوز على ليستر سيتي وينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال

المصدر: البيان

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فاز فريق توتنهام على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

أحرز توتنهام الهدف الأول عن طريق هارى كين في الدقيقة 22 من عمر المباراة، مستغلاً كرة عرضية وضعها رأسية على يسار حارس ليستر سيتي.

وأضاف سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 60، والثالث أيضاً في الدقيقة 79، فيما سجل ليستر هدفه الوحيد عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 90.

وأضاف توتنهام 3 نقاط لرصيده ليمتلك 61 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً وينعش آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة في المركز 11.

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