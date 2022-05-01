انتصار للصدارة.. ميلان يحقق فوزاً قاتلاً على فيورنتينا

المصدر: البيان

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حق ميلان فوزاً قاتلاً على نظيره فيورنتينا بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإيطالي.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق رفائيل لياو في الدقيقة 82، الذي نجح بمجهود فردي في تسجيل هدف المباراة، بعد خطأ كارثي من الحارس تيراتشيانو الذي مرر الكرة بالخطأ إلى لياو، ليقوم الأخير بمراوغة لاعب الخصم ويطلق تسديدة أرضية في الشباك.

وواصل ميلان انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود انتر، الذي سيلعب مساء اليوم مع أودينيزي.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة، يحتل بها المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو.

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