إيفرتون يخطو خطوة جديدة نحو البقاء بفوز ثمين على تشيلسي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق إيفرتون فوزاً ثميناً على نظيره تشيلسي، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جوديسون بارك، بالجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وفشل كلاً من تشيلسي وإيفرتون من هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، على الرغم من تعدد الفرص للفريقين.

واستغل النجم البرازيلي ريتشارلسون خطأ مواطنه تياجو سيلفا مدافع تشيلسي، ليخطف منه الكرة ويتوجه بها إلى مرمى ميندي مسجلاً هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

وأهدر لاعبو تشيلسي العديد من الفرص التي كانت كفيلة لتعديل النتيجة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة رقم 32 بالمركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليقترب من البقاء فى «البريميرليغ»، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 66 في المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز