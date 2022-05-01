احتفالات صاخبة في طرابزون بعد التتويج بالدوري الغائب منذ 38 عاما (فيديو)

المصدر: البيان

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توج نادي طرابزون سبور بالدوري التركي، أمس السبت، بعد تعادله مع أنطاليا سبور، بهدفين لكل فريق، رغم تبقي ثلاث جولات على نهاية الدوري التركي.

ووصل رصيد طرابزون إلى 77 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 9 نقاط عن فنربخشه صاحب المركز الثاني.

وجاء تتويج طرابزون سبور باللقب ليكون هو الأول منذ 38 عاما، الأمر الذي دفع جماهير النادي التركي للانفجار احتفالا باللقب الغائب منذ فترة طويلة عن النادي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري التركي من قبل 7 مرات، كانت الأولى موسم 76/75، وتوج باللقب 5 مرات متتالية بعدها، قبل أن يضيف اللقب السابع موسم 84/83، ليكون لقب الموسم الحالي هو الأول له بعد غياب استمر 38 عاما.

ويعد نادي جلطة سراي أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري التركي بـ 22 لقباً، ويليه فنربخشه بـ 19 لقباً، ثم بيشكتاش بـ 16 لقباً.

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