يوفنتوس يفوز بصعوبة على فينيزيا وينعش آماله الأوروبية

المصدر: وكالات

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قاد مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي فريقه لفوز مثير على ضيفه فينيزيا بنتيجة 1/2، اليوم الأحد، بالجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وتقدم بونوتشي بالهدف الأول لصالح اليوفي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ماتيا أرامو لفينيزيا في الدقيقة 71.

وأضاف المخضرم بونوتشي الهدف الثاني لصالح يوفنتوس بعد خمس دقائق فقط من هدف التعادل لفينيزيا.

ورفع يوفنتوس رصيد إلى 69 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو، فيما توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وهي الخسارة التي تقربه خطوة جديدة من الهبوط للدرجة الأدنى.

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