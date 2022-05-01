جاريث بيل يكشف سبب عدم احتفاله مع ريال مدريد بقلب «الليغا»

المصدر: البيان

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كشف جاريث بيل لاعب ريال مدريد، السبب وراء عدم مشاركته في احتفالات الميرنغي عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ولم يتواجد اللاعب الويلزي رفقة لاعبي الميرنغي، أثناء الاحتفال بالتتويج باللقب في ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بعد استبعاده من مباراة إسبانيول بسبب الإصابة.

وقال جاريث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: "محبط للغاية لأنني غير قادر على المشاركة في الاحتفالات بسبب تقلص عضلي في الظهر".

وتابع: "فخور حقاً بالفريق والفوز باللقب، استمتعوا هذه الليلة ياشباب".

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة إسبانيول للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني، ولكن الميرنغي لم يكتف بالنقطة واقتنص الثلاث نقاط كاملة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي 3/4.

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