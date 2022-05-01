بعد الفوز بـ «الليغا».. أربعة أندية لم تهنئ ريال مدريد

المصدر: البيان

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حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة إسبانيول للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني، ولكن الميرنغي لم يكتف بالنقطة واقتنص الثلاث نقاط كاملة.

وقدمت العديد من الأندية في الدوري الإسباني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التهنئة لريال مدريد بعد الفوز والتتويج بلقب «الليغا»، ولكن هناك أربعة أندية فقط لم تهنئ ريال مدريد على هذا الإنجاز.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فالأندية الأربعة هي أتليتكو مدريد، وإشبيلية، وإسبانيول، وأوساسونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه نادي برشلونة الغريم التقليدي للريال، على تهنئته باللقب حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كتب فيها: "نعرب عن تهانئنا لريال مدريد على تحقيقه لقب الليغا الـ 35".

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