في خطوة مفاجئة.. ريال مدريد يخطط لإعادة كريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد في ظل ابتعاد الأخير عن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، وهو ما يترتب عليه عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو يتطلع للمشاركة الأوروبية مع مانشستر يونايتد، ورهن استمراره مع الفريق الإنجليزي بالتأهل الأوروبي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو يمكن أن يحقق عودة مفاجئة إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، مشيرة إلى أن الميرنغي لديه اهتمام كبير بإعادة النجم البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط لانقضاض مثير، يقضي بخطف رونالدو من مانشستر يونايتد، ولم الشمل مع اللاعب البرتغالي من جديد.

ويعتبر رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد، وكان يأمل في المنافسة على الألقاب مع اليونايتد بعد العودة في الصيف الماضي، لكنه الأمر الذي لم يتحقق بسبب الظروف السيئة مر بها النادي الإنجليزي والتي بدورها أثرت على نتائجه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز