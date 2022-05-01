مودريتش يقود حافلة ريال مدريد خلال احتفالية «الليغا» (فيديو)

المصدر: البيان

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احتفلت جماهير ريال مدريد مع لاعبيها في ساحة سيبيلي، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الـ 35 في تاريخ الميرنغي، بعد فوزه بالأمس على إسبانيول 0/4، بالجولة 34 من منافسات «الليغا».

وتواجد لاعبو ريال مدريد والجهاز الفني في حافلة مكشوفة انطلقت من ملعب سانتياغو برنابيو، واحتفلت الجماهير بها على طول الطريق.

وتصدر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد المشهد خلال الاحتفالية، حيث قاد حافلة ريال مدريد للحظات قبل أن يتولى سائق الحافلة القيادة مرة أخرى.

وقال مودريتش بعد تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني: "أمر مذهل، الفوز بالدوري شيء مميز دائماً، هذه هي المرة الأولى التي نفوز باللقب أمام جمهورنا في البرنابيو، قدمنا مباراة كبيرة، آمل أن نكرر ذلك يوم الأربعاء".

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو، علماً بأن مباراة الذهاب في إنجلترا انتهت لصالح السيتي بنتيجة 3/4.

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