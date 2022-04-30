خسارة بايرن البطل ووصيفه دورتموند على الرغم من هاتريك هالاند

المصدر: أ ف ب

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سقط بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للدوري الالماني للمرة العاشرة تواليًا الاسبوع الماضي، السبت امام مضيفه ماينتس 1-3 وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على ارضه امام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

في المباراة الاولى، اكد ماينتس قوته على ارضه هذا الموسم بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة علما بانه يملك اقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، إذ لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف هذا الموسم. ووضع ماينتس حدا لخمسة انتصارات تواليا لبايرن في الدوري.

ارتأى مدرب بايرن ميونيخ يولين ناغلسمان إراحة لاعبين اساسيين في صفوفه هما قائد الفريق الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط المهاجم توماس مولر، فناب عن الاول في حمل الشارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تحدثت تقارير عن امكانية انتقاله الى برشلونة الاسباني في نهاية الموسم الحالي.

وعموما لم يحقق الفريق البافاري الامال المعقودة عليه هذا الموسم، فخرج مبكرا من مسابقة كأس المانيا، ثم بشكل مفاجئ امام فياريال الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا واكتفى بالتالي بالدوري المحلي الذي يعتبر تحصيل حاصل سنويا نظرا لضعف المنافسة.

تقدم ماينتس بهدفين سجلهما لاعب منتخب المانيا تحت 21 عاما جوناثان بوركاردت (18) والمدافع الفرنسي موسى نياكاتيه 27)، رد عليهما ليفاندوفسكي (33) رافعا رصيده الى 34 هدفا معززا صدارته لترتيب الهدافين. لكن الكلمة الاخيرة كانت لاصحاب الارض عن طريق لياندرو مارتنس (57). كما انفرد ليفاندوفسكي بعدد الاهداف المسجلة خارج ملعب فريقه في موسم واحد رافعا رصيده الى 18.

وعبر ناغلسمان عن عدم رضاه للاداء بقوله "تعرضنا لعدد كبير من الهزائم معظمها بالطريقة ذاتها. أعتقد أننا في حاجة الى نوع من الشغف في مبارياتنا لم نملكه في لقاء اليوم".

وتابع "عدم بذل قصارى جهدنا على كل كرة هو امر طبيعي بعد تتويجنا باللقب العاشر تواليا لكننا نلعب ايضا من اجل الشعار على صدرنا".

هاتريك هالاند

وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر (3) وغيرين هولتمان (8). لكن اصحاب الارض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة اهداف حملت جميعها توقيع نجمه النروجي ارلينغ هالاند (18 و30 من ركلتي جزاء و62) تزامنًا مع الإعلان عن وفاة وكيل أعماله الشهير الايطالي-الهولندي مينو رايولا.

والهدف هو الرقم 61 في 65 مباراة في الدوري الالماني منذ انتقاله الى دورتموند في يناير عام 2020، علما بان سجله في مختلف المسابقات في صفوف فريق مدينة الرور الصناعية يبلغ 85 هدفا في 86 مباراة.

يذكر ان هالاند سيغادر على الارجح دورتموند في نهاية الموسم وستكون وجهته اغلب الظن مانشستر سيتي الانكليزي بحسب تقارير اشارت الى قرب توقيعه العقد في الايام الاخيرة.

بيد ان دورتموند انهار تماما في الدقائق التسع الاخيرة وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورغن لوكاديا (81) وميلوش بتروفيت (85 من ركلة جزاء) ليخرج خاسرا.

وهي ثاني نتيجة لافتة يحققها بوخوم هذا الموسم بعد ان هزم بايرن ميونيخ 4-2 على ملعبه في فبراير الماضي.

وخرج لاعبو دورتموند وسط صفير استهجان انصار الفريق لكن مدرب الفريق ماركو روزه دافع عنهم بقوله "اشعر بخيبة امل انصار الفريق لكن هؤلاء الشباب لا يستحقون شتمهم بهذه الطريقة. جميعنا خائبون جدا. قمنا بردة فعل جيدة بعد تخلفنا بهدفين، لكن عندما انظر الى جدول الترتيب وأجد بأن مرمانا مني بخمسين هدفًا، أدرك جيدًا لُب المشكلة".

وأنعش كولن آماله بإمكانية المشاركة في دوري ابطال اوروبا بفوزه اللافت على اوغسبورغ 4-1.

ويحتل كولن المركز السادس بالتساوي مع فرايبورغ متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن لايبزيغ صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال. لكن فرايبورغ ولايبزيغ لم يخوضا حتى الان مباراتهما في هذه الجولة حيث يلتقي الاول مع هوفنهايم لاحقًا اليوم ويلتقي الثاني مع بوروسيا مونشنغلادباخ الاثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، بقي شتوتغارت مهددا بالهبوط او على الاقل خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية باكتفائه بالتعادل على ارضه مع فولسبورغ 1-1. كما انتهت مباراة أرمينيا بيليفلد صاحب المركز قبل الاخير مع هرتا برلين بالنتيجة ذاتها.

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